أم البواقي.. عماري يدشن مركب تخزين الحبوب ببلدية سيقوس

أشرف، اليوم الإثنين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على تدشين مركب لتخزين الحبوب ببلدية سيقوس ولاية أم البواقي.

وحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة، فإن الوزير وخلال زيارة ميدانية قادته إلى هذه الولاية، قام بتدشين هذه المنشأة الهامة ذات طاقة تخزين 30.000 طن.

وحضر عملية التدشين هذه كل من والي ولاية أم البواقي والسلطات المحلية.

حيث يعتبر هذا المركب الذي دخل حيز الاستغلال مكسبا كبيرا لولاية أم البواقي والولايات المجاورة، لأنه سيعزز طاقة تخزين الحبوب بالمنطقة الشرقية للبلاد.

كما تفقد وزير الفلاحة في عين المكان تعاونية الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري للحبوب.

واطلع على طاقات التخزين المتوفرة لديها وكذا الاجراءات المتخذة لاستقبال محصول الفلاحين.