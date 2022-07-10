قناة النهار أم البواقي: عمال يصنعون التميز خلال عملية جمع جلود الأضـ.احي بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2022 - 10:14 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 11 0 أم البواقي: عمال يصنعون التميز خلال عملية جمع جلود الأضـ.احي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dLRgL اقرأ أيضا طالع هابط: مستثمر فلاحي يستغيث ويندد بالحڨرة التي تعرض لها من طرف السلطات قناة النهار 07 جويلية فاسألوا : النهي عن التحريش بين الحيوانات قناة النهار 06 جويلية رئيس الجمهورية يعلن رسميا عن إفتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 25 جوان جيجل : المصادقة على 3 مناطق للتوسع السياحي وتخصيص 40 حصة للإستثمار قناة النهار 30 جوان الجزائريون يقدمون تهانيهم بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك .. قناة النهار 09 جويلية صريح جدا: الرياضيون الجزائريون يشرفون الراية الوطنية ويكسبون حب متابعيهم قناة النهار 30 جوان فـ.لسطين: بمناسبة الذكرى الـ 60 للإستقلال.. توزيع كفالات مالية على الأيتام بغـ.زة قناة النهار 04 جويلية وزير الرياضة التونسي: لدينا تطمينات بفتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس هذه الصائفة قناة النهار 28 جوان المسافرون يهددون بمغادرة سفينة طارق بن زياد إن لم تقلع من ميناء وهران باتجاه إسبانيا قناة النهار 03 جويلية من مرشدة طبية إلى صاحبة مشروع .. قصة نجاح ياسمين في صناعة الكعك قناة النهار 19 جوان