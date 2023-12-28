أم البواقي: غلق أسواق الماشية

قرر والي ولاية أم البواقي كمال نويصر عيسات عيسى غلق اسواق الماشية عبر كامل إقليم الولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية قرار غلق اسواق الماشية سيكون إلى غاية الانتهاء من عملية التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية .

القرا رتنفيذا لتعليمات والي الولاية عيسات عيسى والتي من خلالها القرار الولائي رقم 3190 المؤرخ في 2023/12/25

كما ان تنقل المواشي منها الأبقار المعز والغنم سيكون مرفوقا إجباريا بشهادة صحية تثبت سلامة الماشية من هذا المرض.