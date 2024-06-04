أم البواقي: فك لغز جريمة الإعتداء على مواطن وسلب سيارته الخاصة

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في ظرف 24 ساعة من فك لغز جريمة الإعتداء على مواطن بالسلاح الأبيض وسلب سياراته الخاصة من طرف شخصين.

وتعود وقائع القضية إلى قيام شخصين باستدراج صاحب سيارة خاصة من احدى محطات نقل المسافرين من ولاية مجاورة على اساس نقلهم الى اقليم بلدية عين فكرون. وعند الوصول الى المكان المسمى غابة الفروخ.

وتم الاعتداء على صاحب السيارة بالسلاح الأبيض “سكين”، بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسم الضحية. وانزاله من السيارة وتركه في حالة حرجة نتيجة النزيف.

وبعدها تم سلب سيارته الخاصة والقيام باخفائها في أحد مستودعات مشتة سافل بوصبع، بعد تلقى المعلومة من طرف مستخدمي المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بأم البواقي على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام والشروع في البحث والتحري وبالاستعانة للشرطة التقنية والعلمية تم تحديد مكان السيارة المسروقة لتتواصل عملية البحث على المشتبه فيهما بوضع كمين محكم بمحيط المستودع المشبوه وتوقيفهما.

ومكنت العملية من استرجاع السيارة المسروقة وتوقيف الشخصين المشتبه فيهما اللذان تتراوح أعمارهما ما بين 22 و24 سنة. كما سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.