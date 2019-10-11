 أم البواقي : قتيلان وجريحان في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالجازية

لقي مساء اليوم الجمعة شخصان حتفهما فيما أصيب إثنين آخرين بجروح مختلفة في حادث اصطدام وقع بين دراجة نارية وسيارة من نوع بيجو ببلدية الجازية .

الحادث المميت وقع في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة عند مدخل بلدية الجازية على الطريق الولائي رقم 2 الرابط بين الجازية بالطريق الوطني رقم 10 .

وبحسب مصادر النهار فإن شابين كانا على متن دراجة نارية توفيا في عين المكان جراء الحادث المأساوي أين تم نقلهما على متن سيارة اسعاف تابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالضلعة الى مستشفى مسكيانة اما الجريحين الإثنين فقد تم نقلهما بواسطة سيارة خاصة الى ذات المستشفى .

ومن جانب آخر هلك شخص في حادث انهيار سقف بأحد السكنات الواقعة بحي محمد لخضر ببلدية أم البواقي الى جانب مقتل شخص وجرح آخرين في حادث انحراف سيارة قبالة بلدية هنشير تومغني .

وفي ذات الصدد سجلت مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي حصيلة دامية تمثلت في اربع وفيات في حوادث منفصلة وذلك في يوم واحد .