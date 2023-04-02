أم البواقي: قتيل وجريحان في حادث إصطدام سيارتين بشاحنة ذات مقطورة في عين البيضاء

لقي شخص حتفه فيما اصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع اليوم على مستوى بلدية عين البيضاء في أم البواقي.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في إصطدام سيارتين بشاحنة ذات مقطورة كانت تسير على طريق الوزن الثقيل بعين البيضاء الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 10 ورقم 80.

وخلف الحادث وفاة رجل بعين المكان يبلغ من العمر 58 سنة وجرح امرأة (37 سنة) ورجل في العقد الرابع من العمر.

وعلى إثر ذلك تدخلت ذات المصالح لنقل الضحية والمصابين بعد إسعافهما إلى مستشفى ذات المدينة استنادا لذات المصدر.

وفتحت من جانبها مصالح الأمن المختصة تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.