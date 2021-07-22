أم البواقي: قتيل و 3 جرحى في حادث مرور ضواحي قصر الصبيحي

.تسبب حادث مرور مأساوي وقع مساء يوم الخميس في هلاك طفلة تبلغ من العمر سنتين و نصف فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة .

وتمثل الحادث المميت في اصطدام بين سيارتين الأولى من نوع بيجو 405 والثانية من نوع ماروتي.

.وذلك قبالة مزرعة زرداني الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين مدينتي قصر الصبيحي وعين البيضاء بولاية أم البواقي.

هذا وتجدر الإشارة الى أن الجرحى الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 26 و 40 سنة تم اسعافهم في عين المكان وتحويلهم الى العيادة الصحية المتعددة الخدمات بقصر الصبيحي من طرف إسعافات الحماية المدنية .