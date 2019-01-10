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أم البواقي.. قتيل و 3 مصابين بحروق إثر إنفجار قارورتين لغاز البيتان بعين البيضاء

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أم البواقي.. قتيل و 3 مصابين بحروق إثر إنفجار قارورتين لغاز البيتان بعين البيضاء
بقلم رشيد مقدم

لقي شخص حتفه فيما اصيب ثلاثة آخرون بحروق من الدرجة الثانية في حادث انفجار قارورتين لغاز البيتان وقع مساء يوم الخميس داخل محل تجاري بطريق مسكيانة في أم البواقي .

الحادث وحسب مصدر من الحماية المدنية خلف هلعا كبيرا وسط المارة ومرتادي بعض المحلات التجارية .

الضحية يبلغ من العمر حوالى 70 سنة، بينما تتراوح اعمار المصابين بين 16 و 49 سنة تم نقلهم على متن إسعافات الحماية المدنية نحو مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى صالح زرداني بعين البيضاء.

فيما تعرض الشخص الرابع لإصابة على مستوى الصدر.

مصالح الأمن بدورها فتحت تحقيقا معمقا لتحديد أسباب هذا الحادث المأساوي.


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