أم البواقي: كشف مذبح سري وتوقيف 3 أشخاص بعين البيضاء

أخبار الجزائر
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أم البواقي: كشف مذبح سري وتوقيف 3 أشخاص بعين البيضاء
بقلم م . فيصل

تمكنت مصالح الأمن بعين البيضاء في أم البواقي من الكشف عن مذبح سري بالمدينة مع توقيف 3 أشخاص.

وفق ذات المصالح فإن العملية تمت بعد إستغلال لمعلومات تفيذ بوجود نشاط غير شرعي عبارة عن انشاء مذبح سري بمدينة.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الامن التحريات التي أسفرت عن الكشف عن مذبح بجميع تجهيزاته خاص بذبح ونفخ وسلخ الحيوانات.

العملية مكنت من حجز 8 خراف مذبوحة ومنها المسلوخة دون مراعاة أدنى شروط النظافة، وموجهة للاستهلاك البشري.

باضافة الى توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.


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