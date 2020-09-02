أم البواقي.. لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية بمناطق الظل

أخبار الجزائر
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أم البواقي.. لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية بمناطق الظل
بقلم فوزية.م

حلت بولاية أم البواقي لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية والاستماع لانشغالات المواطنين بمناطق الظل.

وحسب رئيس الوفد المشكل لهذه اللجنة، إبراهيم مراد، فإن “الهدف من هذه الزيارة هو متابعة واقع التنمية بمناطق الظل بالولاية نظرا للأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه المناطق”.

ولفت مراد، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، إلى أهمية تحسين أوضاع المواطنين بمناطق الظل.

مشيرا أن “مهمة اللجنة التي يرأسها لا تتوقف على متابعة التقارير التي ترد إليها من الولايات بهذا الخصوص فحسب،وإنما الوقوف ميدانيا على المشاريع المسجلة بمناطق الظل والأوضاع التي يعيشها المواطنون بها وتبليغها للهيئات العليا من أجل العمل على تحسينها”.


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