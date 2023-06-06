إعــــلانات
أخبار الجزائر

أم البواقي.. لجنة مشتركة تقف على عملية تحضير الوجبات لمؤطري وتلاميذ البيام

بقلم ع.ع
أم البواقي.. لجنة مشتركة تقف على عملية تحضير الوجبات لمؤطري وتلاميذ البيام
  • 132
  • 0

أفادت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي، أن اللجنة المشتركة لحفظ الصحة والنظافة العمومية، تقف على عملية تحضير وجبات الإطعام بالمراكز التي تجري بها امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2023.

وأوضحت المديرية أن أعضاء اللجنة، وقفوا على مدى إلتزام مسيري مطاعم هذه المراكز باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية. و كذا شروط حفظ وتخزين المواد الأولية والسريعة التلف لتفادي أي خطر غذائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/T8IcD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر