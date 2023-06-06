أم البواقي.. لجنة مشتركة تقف على عملية تحضير الوجبات لمؤطري وتلاميذ البيام

أفادت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي، أن اللجنة المشتركة لحفظ الصحة والنظافة العمومية، تقف على عملية تحضير وجبات الإطعام بالمراكز التي تجري بها امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2023.

وأوضحت المديرية أن أعضاء اللجنة، وقفوا على مدى إلتزام مسيري مطاعم هذه المراكز باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية. و كذا شروط حفظ وتخزين المواد الأولية والسريعة التلف لتفادي أي خطر غذائي.