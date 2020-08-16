أم البواقي: موظفان باتصالات الجزائر يسرقان 487 بطاقة تعبئة الانترنت 4G وخط ADSL

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين في قضية إساءة استغلال الوظيفة عمدا لغرض الحصول على منافع غير مستحقة واختلاس ممتلكات عمومية.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد تمكنت من استرجاع 444 بطاقة تعبئة مسروقة من الوكالة التجارية لإتصالات الجزائر بأم البواقي.

جاء هذا في اطار مكافحة كل أشكال الجريمة لاسيما المتعقلة بجرائم الفساد، الاختلاس والمساس بالاقتصاد الوطني ، ومن خلال التحقيقات المفتوحة من قبل الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في قضية خيانة الامانة التي تعرض لها شخص من مدينة ام البواقي من قبل اشخاص ينحدرون من مدينة قايس ولاية خنشلة والتي استهدفت مركبته من نوع تويوتا هيليكس.

واتضح ان القضية متعلقة بقضية سرقة 487 بطاقة تعبئة اجهزة الانترنت 4G والخط الثابت ADSL من الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بام البواقي.

وبمواصلة التحقيق في القضية، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الامر بعون امن ووقاية، وموظفة بذات الوكالة يبلغان من العمر 43 و 53 سنة، قاما بإخراج بطاقات التعبئة من داخل الوكالة خفية وعرضها للبيع بطريقة غير قانونية.

كما تمكنت عناصر الفرقة من استرجاع 444 بطاقة تعبئة من مدينة قايس بولاية خنشلة بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقد انجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي عن قضية اساءة استغلال الوظيفة عمدا لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه، واختلاس ممتلكات عمومية، قدما بموجبه امام نيابة محكمة ام البواقي.