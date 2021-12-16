أم البواقي: هلاك شخص في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة
لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية بالقرب من قرية المدفون على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ام البواقي وعين البيضاء .
و بحسب مصادر النهار اون لاين فإن الضحية سائق السيارة تم تحويله الى المستشفى .
طالع ايضا: رشيد نكاز يتعرض لحادث مرور بوهران
تعرض ليلة امس الناشط السياسي رشيد نكاز لحادث مرور بوهران، بينما كان علي متن سيارته.
وحسب مصادر موثوقة تم تحويله من قبل عناصر الحماية المدنية. عقب تقديم له الإسعافات الأولية إلى استعجالات مستشفى اول نوفمبر الجامعي للتكفل بحالته. بعدما أصيب على مستوى الرأس.
طالع ايضا:
سجلت مصالح الأمن الوطني 318 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 ديسمبر . أسفر عنه وفاة 09 أشخاص وجرح 354 آخرين.
كما عرفت حصيلة حوادث المرور، خلال هذا الأسبوع إرتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، بـ3 حوادث مرور ، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ 8 جرحى، مع انخفاض عدد الوفيات 03 وفيات.
وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة. والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
كما تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى إحترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp