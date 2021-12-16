أم البواقي: هلاك شخص في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية بالقرب من قرية المدفون على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ام البواقي وعين البيضاء .

و بحسب مصادر النهار اون لاين فإن الضحية سائق السيارة تم تحويله الى المستشفى .

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تعرض ليلة امس الناشط السياسي رشيد نكاز لحادث مرور بوهران، بينما كان علي متن سيارته.

وحسب مصادر موثوقة تم تحويله من قبل عناصر الحماية المدنية. عقب تقديم له الإسعافات الأولية إلى استعجالات مستشفى اول نوفمبر الجامعي للتكفل بحالته. بعدما أصيب على مستوى الرأس.

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