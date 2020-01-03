أم البواقي.. وضع حدا لجمعية أشرار تحترف الإعتداء على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم

نجحت، عناصر الأمن الحضري الأول في عين البيضاء، بولاية أم البواقي في تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وحجز أسلحة بيضاء ودراجة نارية.

وحسبما أورد بيان لمصالح أمن الولاية، فإنها تمكنت من وضع حدا للعصابة التي تحترف الإعتداء على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم.

وأوضح ذات البيان، أنّ الأمر يتعلق بالمشتبه بهم الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 سنة.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2019.12.28 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بعد أن تقدم شخصين إلى مقر الأمن الحضري الأول بعين البيضاء.

حيثُ كان أحدهم مسافرا والآخر صاحب سيارة أجرة، وذلك للتبليغ عن تعرضهما للاعتداء بالأسلحة البيضاء وسرقة بعض أغراضهما من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين.

وبالإعتماد على المعلومات التي قدمها الضحيتان، باشرت على الفور ذات المصالح تحقيقها وأبحاثها المكثفة.

أين كللت العملية في وقت وجيز بتحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيفهم في نفس الليلة مع حجز أسلحة بيضاء.

والتي تمثلت في شاقور كبير الحجم وآخر صغير الحجم، سكين من نوع أوكابي، ودراجة نارية بدون وثائق ولوحة ترقيم استعملت في العملية.

وقد تم التعرف على المشتبه بهم الثلاثة من قبل الضحيتين مع استرجاع بعض المسروقات، حسب ذات المصدر.

وبعد إنجاز ملف جزائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.