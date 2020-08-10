أم البواقي.. وضع حد لجماعة إجرامية مختصة في سرقة المساكن والمحلات التجارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأم البواقي، بفضل حنكة ويقضة عناصره من تفكيك شبكة اجرامية متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة المساكن والمحلات التجارية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، استرجاع مسروقات ذات قيمة مالية معتبرة.

وتعود حيثيات القضية، إلى الأيام الأولى من شهر جويلية المنصرم، بعد أن تقدم 3 أشخاص كل واحد على حدى لتقديم شكاوي ضد مجهولين، في موضوع تعرضهم للسرقة بالتسلق والكسر “مسكنين ومحل تجاري”.

القضية الأولى، بتاريخ 1 جويلية 2020، بخصوص سرقة من داخل محل تجاري خاص ببيع قطع غيار السيارات ولواحقها، أين تم الاستلاء على سلع بقيمة 130 مليون سنتيم ومبلغ مالي نقدا قدره 48.5 مليون سنتيم.

وتعود القضية الثانية لتاريخ 1 جويلية 2020، وتخض السرقة من داخل مسكن أين تم الاستيلاء على عدة اغراض منزلية “تلفاز كبير الحجم ، وآلات لتحضير القهوة.

أما القضية الثالثة، فتعود لتاريخ 12 جويلية المنصرم، وتتعلق بالسرقة من داخل مسكن والتي استهدفت 4 أجهزة تلفاز من الحجم الكبير، ومودام ودراجة نارية.

وأفضت التحريات والتحقيقات المعمقة من قبل عناصر الأمن الحضري الثاني، إلى تحديد مكان إخفاء المسروقات واسترجاعها.

كما تم تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيفهم على التوالي بتاريخ 5 و6 أوت 2020، بعد وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بـ3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و32 سنة.

وقدم المشتبه فيهم وبعد انجاز ملفات جزائية ضدهم عن قضايا تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة، وجناية السرقة بتوفر ظروف التعدد الليل والكسر، أمام النيابة المحلية أمس الاحد.