أم البواقي: وضع حد لشبكة إجرامية تنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بقلم أسماء.ع
أم البواقي: وضع حد لشبكة إجرامية تنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وضعت عناصر الدرك الوطني في ولاية أم البواقي، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب و الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقوم الشبكة الإجرامية بالاحتيال على المواطنين. من خلال عرض صفقات بيع وهمية لمركبات وشاحنات جديدة بأسعار مغرية عن طريق البيع بالتقسيط.

و مكّنت العملية من توقيف 6 أشخاص من بينهم قاصر. في حين لا يزال 8 مشتبه فيهم في حالة فرار.

رابط دائم : https://nhar.tv/JRK7W
