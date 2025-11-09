أم البواقي: وضع حد لشبكة إجرامية تنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وضعت عناصر الدرك الوطني في ولاية أم البواقي، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب و الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقوم الشبكة الإجرامية بالاحتيال على المواطنين. من خلال عرض صفقات بيع وهمية لمركبات وشاحنات جديدة بأسعار مغرية عن طريق البيع بالتقسيط.

و مكّنت العملية من توقيف 6 أشخاص من بينهم قاصر. في حين لا يزال 8 مشتبه فيهم في حالة فرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور