أم البواقي: وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المركبات السياحية.

وحسب أمن أم البواقي، يتعلق الأمر بسيارات من نوع رونو سامبول وداسيا ستاب واي وبيجو بارتنار.

وتم توقيف 03 أشخاص وحجز مركبتين ومجموعة من المعدات والأغراض تستعمل في هذا النشاط .

العملية جاءت على إثر تسجيل مصالح الشرطة لعدة قضايا متعلقة بسرقة مركبات سياحية باقليم الولاية.

وتم دراسة متغيرات القضية المتمثلة في التوقيت الزمني، الحيز المكاني والأساليب الذكية المستعملة.

وتم على الفور وضع خطة عمل ميدانية مواكبة لأساليب الجريمة المتطورة لغرض الترصد للمشتبه فيهم.

وتمكمن الأمن من توقيف شخصين من مدينة عين البيضاء، وبمواصلة التحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش منازل المشتبه فيهم والعثور بداخلها على معدات ووسائل تستعمل في السرقة.

وكذا بعض الأغراض تعود للضحايا كانت مخبأة داخل مركباتهم المسروقة.

وقدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية أمس الخميس بعد إنجاز ملف جزائي ضدهم.

وتتعلق التهم بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة مع استحضار مركبة.