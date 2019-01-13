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أم البواقي.. وفاة إمرأة حامل دفع السكان للإحتجاج وغلق الطريق

أخبار الجزائر
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أم البواقي.. وفاة إمرأة حامل دفع السكان للإحتجاج وغلق الطريق
بقلم نويس عبد الجلال

قام مواطنوا بلدية “سوق النعمان” بأم البواقي، بغلق بالطريق الوطني الرابط بين ولايتي قسنطينة وباتنة، إحتجاجا منهم على البيروقراطية الممارسة .

ومن الأسباب التي أدت إلى شل الطريق الوطني وغلقها، وفاة إمرأة حامل بعد جولة ماراطونية قامت بها صاحبة الـ28 عام بمستشفيات الولاية.

حيث وجه المحتجون أصابع الإتهام  لمستشفى عين مليلة وعين كرشة، بعد رفضها الإثنان عملية التوليد للمرأة ما أدى إلى هلاكها.

وبهذا طالب المواطنون من مديرية الصحة بالولاية بإيفاد لجنة تحقيق معمقة للتحقيق في حيثيات الواقعة ومحاسبة كل المتقاعسين عن عملهم.

هذا وقد سبق لـ “لنهار” أن تطرقت لحيثيات وفاة المرأة الحامل داخل مصلحة التوليد بمستشفى “سوق النعمان” بأم البواقي.


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