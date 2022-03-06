أم البواقي: وفاة رضيع واختناق 4 أشخاص بالغاز بعين مليلة

لقي رضيع حتفه، وأصيب 4 أشخاص بحالات إختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بعين مليلة ولاية أم البواقي.

وحسبما أفادت به خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن 5 أفراد من عائلة واحدة اختنقوا صبيحة اليوم الأحد بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي بوحة بلعربي بمدينة عين مليلة مع تسجيل حالة وفاة لرضيع عمره سنة.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا الأربعة هم إمرأة و 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 36 سنة. تم إسعافهم في عين المكان. و تحويلهم بواسطة اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية الى مستشفى عين مليلة.

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أم البواقي: وفاة شخصين اختناقا بالغاز

لقي شخصان حتفهما الأسبوع الفارط، اختناقا بالغاز المنبعث من المدفئة بالمكان المسمى مشتتة راس نني بولاية أم البواقي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فإن الحادث ووقع صبيحة اليوم على الساعة التاسعة و خمس دقائق، أين نقل شخصين متوفين اختناقا اثر استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من مدفئة.

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