أم البواقي: وفاة شابين في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

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أم البواقي: وفاة شابين في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية
بقلم رشيد مقدم

لقي شخصان يبلغان من العمر 25 و 24 سنة مصرعهما فيما اصيب اخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية وقع في حدود الساعة التاسعة و خمس واربعين دقيقة من ليلة امس على الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بريش وقرية بئر رقعة بدائرة عين البيضاء ولاية ام البواقي .
وبحسب بيان خلية الاعلام و الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الضحايا الثلاثة تم نقلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى عين البيضاء فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في اسباب هذا الحادث المروع .


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