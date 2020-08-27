أم البواقي: وفاة شابين في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية

لقي شخصان يبلغان من العمر 25 و 24 سنة مصرعهما فيما اصيب اخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية وقع في حدود الساعة التاسعة و خمس واربعين دقيقة من ليلة امس على الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بريش وقرية بئر رقعة بدائرة عين البيضاء ولاية ام البواقي .

وبحسب بيان خلية الاعلام و الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الضحايا الثلاثة تم نقلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى عين البيضاء فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في اسباب هذا الحادث المروع .