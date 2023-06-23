أم البواقي: وفاة شاب غرقا داخل مجمع مائي
بقلم أمينة داودي
توفي أمس الخميس شاب غرقا داخل مجمع مائي ببلدية فكيرينة “أم البواقي”.
وحسب ما ورد في بيان لمديرية الحماية المدنية، أن عناصر الوحدة المدنية لعين البيضاء و بدعم من الوحدة الرئيسية و فرقة الغطاسين. قد تدخلوا مساء أمس لانتشال جثة غريق من داخل مجمع مائي بقرية ”ولمان” ببلدية فكيرينة.
و قد تم نقل جثة الطفل البالغ من العمر 17 سنة. بعد انتشاله من طرف فرقة الغطاسين و الذي توفي بعين المكان إلى مستشفى صالح زرداني بمدينة عين البيضاء.
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