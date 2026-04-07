أم البواقي.. وفاة شخصين و5 جرحى إثر انقلاب آلية للرفع على سيارتين

لقي شخصان حتفهما وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية، إثر وقوع حادث مأساوي بحي هواري بومدين ببلدية ودائرة أم البواقي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح المسعفة في حدود الساعة 15:02 زوالاً في هذا الحادث والذي تمثل في انقلاب آلية أشغال عمومية مخصصة للرفع على سيارتين.

حيث سخّرت لهذه العملية شاحنتي إنقاذ و4 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتأمين موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان، فيما تم إسعاف المصابين الخمسة ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.