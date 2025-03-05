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أخبار الجزائر

أم البواقي.. وفاة شخص إثر انقلاب شاحنة لنقل المحروقات

بقلم عايدة.ع
أم البواقي.. وفاة شخص إثر انقلاب شاحنة لنقل المحروقات
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توفي شخص في حادث مرور، وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية و دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 14سا30د من أجل حادث انحراف و انقلاب شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات محملة بمادة المازوت بسعة 33 ألف لتر (مع وجود تسرب للمازوت)، بالطريق الوطني رقم 03، بلدية و دائرة عين مليلة.خ

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/branr
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