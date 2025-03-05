أم البواقي.. وفاة شخص إثر انقلاب شاحنة لنقل المحروقات

توفي شخص في حادث مرور، وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية و دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 14سا30د من أجل حادث انحراف و انقلاب شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات محملة بمادة المازوت بسعة 33 ألف لتر (مع وجود تسرب للمازوت)، بالطريق الوطني رقم 03، بلدية و دائرة عين مليلة.خ

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.