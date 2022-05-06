أم البواقي..وفاة شخص اثر انقلاب سيارة في عين مليلة

لقي شخص يبلغ 39 سنة مصرعه، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور يتمثل في إنحراف وانقلاب سيارة بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 03 عين مليلة _ باتنة بولاية أم البواقي.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين مليلة بتاريخ على الساعة 13سا و20د لأجل هذا الحادث.

والذي خلف وفاة شخص يبلغ 39 سنة توفي في عين المكان، اين تم نقله بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى عين مليلة.

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