أم البواقي..وفاة شخص اثر انقلاب سيارة في عين مليلة
لقي شخص يبلغ 39 سنة مصرعه، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور يتمثل في إنحراف وانقلاب سيارة بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 03 عين مليلة _ باتنة بولاية أم البواقي.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين مليلة بتاريخ على الساعة 13سا و20د لأجل هذا الحادث.
والذي خلف وفاة شخص يبلغ 39 سنة توفي في عين المكان، اين تم نقله بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى عين مليلة.
طالع أيضا: أم البواقي.. وفاة 3 أطفال اختناقا بمسكياتة
لقي 3 أطفال حتفهم من عائلة واحدة، إختناقا بالدخان المنبعث بعد نشوب حريق داخل مسكن بمسكياتة ولاية أم البواقي.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادثة وقعت صبيحة اليوم الخميس داخل منزل بحي ختالة ببلدية مسكيانة ولاية أم البواقي. الضحايا من جنس أنتى تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 6 سنوات. كما أن الضحايا الثلاثة اختنقوا بدخان مصدره احتراق فراش المنزل بسبب سخان كهربائي.
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أم البواقي: وفاة رضيع واختناق 4 أشخاص بالغاز بعين مليلة
لقي رضيع حتفه، وأصيب 4 أشخاص بحالات إختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بعين مليلة ولاية أم البواقي.
وحسبما أفادت به خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، سابقا فإن 5 أفراد من عائلة واحدة اختنقوا صبيحة اليوم الأحد بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي بوحة بلعربي بمدينة عين مليلة مع تسجيل حالة وفاة لرضيع عمره سنة.
وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا الأربعة هم إمرأة و 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 36 سنة. تم إسعافهم في عين المكان. و تحويلهم بواسطة اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية الى مستشفى عين مليلة.
ميلة: وفاة رعية تونسية إختناقا بالغاز بفرجيوة
لقي رعية من جنسية تونسية حتفه إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون بفرجيوة ولاية ميلة.
وقالت مصالح الحماية المدنية بأن الأمر يتعلق بالمسمى (م ب) 57 سنة تم العثور عليه متوفى داخل منزل أرضي. والكائن بحي السوق القديم.
وأضافت ذات المصدر بأن الضحية استنشق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تعمل بغاز البوتان.