أم البواقي: وفاة شيخ إختناقا بالغاز بعين مليلة

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية بعين مليلة منتصف نهار اليوم السبت اثر إختناق رجل بغاز أحادي أكسيد الكاربون، وتوفي في عين المكان.

الضخية توفي إختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة بالمكان المسمى حي 600 سكن بلدية ودائرة عين مليلة ولاية أم البواقي. وهو شيخ مسن يبلغ من العمر 80 سنة، تم نقل جثته بواسطة إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى عين مليلة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp