تعرضت طائرة عسكرية تدريبية مساء اليوم الإثنين للسقوط بالمكان المسمى قرعة تيمرقنين التابعة لبلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي.

وحسب مصادر محلية، فإن الطائرة العسكرية التي سقطت روسية الصنع من نوع” سوخوي su30″، ولم تعرف الأسباب لحد الساعة.

وهناك أنباء متداولة عن وفاة طاقم الطائرة والمتكوّن من عسكريين اثنين، ويتعلق الأمر بـ “مقدم” والآخر “ملازم اول”.

وأضافت ذات المصادر، أن صوت الإنفجار وإحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

هذا وقد أسرعت سيارات الإسعاف رفقة مصالح الدرك الوطني لمكان الحادث.