أم البواقي.. 11 جريحا اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

تعرض اليوم الثلاثاء، 11 شخصا، لإصابات متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور بولاية أم البواقي تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وحسب مصادر النهار، فإن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وعين فكرون بالقرب من قرية سيدي ارغيس.

وقد أسفر هذا الحادث الخطير إصابة 11 شخصا بجروح. وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.

طالع أيضا:بشار: إصابة 10 جزائريين و7 أجانب في انقلاب حافلة

أصيب 17 شخصا بينهم 10 جزائريين و7 أجانب في حادث انقلاب حافلة نتيجة إصطدامها بجرارة زراعية. خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.

‏وقد استجابت فرق الإنقاذ والإسعـاف بوحدة الحماية المدنيـة بشار مدعمة بمركز الدبدابة. لبلاغ عن حادث مرور وقع اليوم الاثنين على الساعة 07سـا و51د. إثر إنقلاب حافلة نتيجة اصطدامها بجرارة زراعية خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بالطريق المؤدي إلى محور دوران ط/الوزن الثقيل بلدية ‎بشـار.

ونتج عن هذا الحادث تعرض 17 ضحية لجروح وإصابات متفاوتة الخطورة من جنسيات مختلفة. منهم 07 أجانب و 10 جزائريين و08 من جنس أنثى و09 ذكور. قدمت لهم الإسعافات اللازمة ثم نقلوا إلى المستشفى.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp