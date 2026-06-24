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أخبار الجزائر

أم البواقي.. 12 جريحا في اصطدام بين حافلة و شاحنة

بقلم عايدة.ع
أم البواقي.. 12 جريحا في اصطدام بين حافلة و شاحنة
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سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية أم البواقي، حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 10، ببلدية ودائرة مسكيانة، حيث أسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين خط (الشريعة -الجزائر العاصمة). وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 10، بلدية ودائرة مسكيانة.

مشيرة أنه خلف إصابة 12 شخصا (03 في حالة خطيرة) تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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