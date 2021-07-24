أم البواقي: 12 جريحا في حادث إصطدام تسلسلي لـ 3 سيارت بعين فكرون

أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 60 سنة في حادث اصطدام تسلسلي لـ 3 سيارت، وقع قبيل منتصف النهار من يوم السبت، على مستوى طريق الوزن الثقيل بعين فكرون بإتجاه مدينة سيقوس ولاية أم البواقي .

ويذكر أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين فكرون قامت بتحويل الضحايا الى مستشفى المدينة فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الذي و لحسن الحظ لم يخلف أية حالة وفاة.