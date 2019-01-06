أم البواقي.. 30 ألف جرعة لقاح لمحاربة الحمى القلاعية

تم بولاية أم البواقي تخصيص 30 ألف جرعة لقاح ضد داء الحمى القلاعية الذي أصاب رؤوس الأغنام عبر عديد البؤر المنتشرة ببلديات الولاية.

وأوضحت المصالح الفلاحية بالولاية أن هذه الكمية موجهة لتلقيح رؤوس الأغنام التي يملكها الفلاحون، وهي العملية التي شرع فيها خلال الأيام القليلة الماضية عبر المناطق المحيطة بالبؤر التي تأكدت فيها حالات الإصابة.

وتم إحصاء إلى غاية اليوم 7بؤر مؤكد فيها الإصابة بالحمى القلاعية عبر الولاية، ببلديات قصر الصبيحي وعين الديس وفكيرينة وعين ببوش وعين الزيتون بالإضافة إلى بلديتي الضلعة وعين البيضاء.

و قد خلف هذا الداء، نفوق 38 رأسا من الأغنام من مجموع الحالات المصابة بالداء والتي فاق عددها 70 حالة.

وأكدت المصالح الفلاحية شفاء 12 حالة كانت مصابة بداء الحمى القلاعية وذلك عقب زيارة ميدانية إلى مستثمرة فلاحية ببلدية عين ببوش.