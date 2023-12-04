أم البواقي.. 5 ضحايا إثر تسرب للغاز ببلدية الرحية

نجحت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي، مساء اليوم الإثنين، في إنقاذ من عائلة واحدة من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، أن العائلة تتكون من 5 أفراد الأب والأم 35 و33 سنة، و3 أطفال تترواح أعمارهم بين سنتين و6 سنوات.

وأوضح المصدر نفسه، أن الضحايا تعرضوا للاختناق بسبب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى قرية عين شجرة، ببلدية الرحية ودائرة مسكيانة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.