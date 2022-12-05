أم البواقي: 7 سنوات حبسا نافذة لشخص بتهمة المضاربة

أدانت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي، شخصا بـ7 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج، بسبب تورطه في قضية مضاربة في سلع مدعمة.

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، اليوم الإثنين، تمت متابعة المدعو “ب.ع” عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر حكم قضي فيه بإدانة المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة في سلع مدعمة. ومعاقبته بـ7 حبسا نافذة و 1مليون دج غرامة نافذة. ومنعه من ممارسة التجارة لمدة 5 سنوات.

يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.