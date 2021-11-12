أم البواقي: 9 جرحى في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بين مسكانة وعين البيضاء

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بولاية أم البواقي .وحسب مصالح الدرك الوطني الحادث وقع بين الرابط بين بلديتي مسكانة وعين البيضاء.

وأضاف بيان ذات المصالح الحادث تمثل في إصطدام بين حافلة نقل المسافرين مع شاحنة للوزن الثقيل ما أسفلا عن إصابة 9 بجروج كحصيلة اولية.

مصالح الحماية المدنية تدخلت على إثر ذلك من أجل إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الولاية . من جهتها مصالح الدرك فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.