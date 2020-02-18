أم البواقي.. BRI تُطيح بشبكة مختصة في بيع الآثار والأحجار الكريمة بعين البيضاء

أطاحت فرقة البحث والتّحري لأمن عين البيضاء، في أم البواقي، في عملية نوعية، بشبكة، تنشط في مجال بيع الآثار والأحجار الكريمة.

وحسب ما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنّ فرقة BRI لعين البيضاء، تمكنت من توقيف الشبكة التي تتكون من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة.

وأوضح البيان، أنّ الموقوفون كانوا بصدد عقد صفقة بيع لقطع أثرية على مستوى مدينة عين البيضاء، قبل أن تدخل عناصر فرقة البحث والتدخل.

وقد تم حجز خلال العملية 89 قطعة من الأحجار الكريمة ذات ألوان وأحجام مختلفة، وحجر أبيض اللون دائري الشكل، مع تمثال لرأس منحوت مثبت فوق قاعدة رخامية.

كما تم ضبط من ذات العناصر تمثال لنسر مصنوع من مادة النحاس مع قاعدة مجوفة على شكل جبل، إضافة الى حجز مبلغ مالي و مركبتين تم استغلالهما في العملية.

ليتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم في القضية، مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.