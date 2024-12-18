قناة النهار والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ..”ماعندناش لي يبوسو اليدين” بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2024 - 14:50 أم البواقي شارك غرِّد أرسل 108 0 والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ..”ماعندناش لي يبوسو اليدين” رابط دائم : https://nhar.tv/ul47O اقرأ أيضا والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر فلاح يشتكي لوالي أدرار التهميش والتقصير الذي يتعرض له من طرف المقاولين قناة النهار 08 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر دود خطير في المندرين.. النهار تكشف الحقيقة والأسباب! الوطني 05 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر