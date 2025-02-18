أم البواقي.. تحويل 48 أرضا فلاحية إلى حق امتياز

أكد المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأم البواقي، بخصوص تحويل حق الانتفاع الدائم للأراضي الفلاحية إلى حق امتياز، أنه تم عرض 58 ملفا على اللجنة الولائية المختصة برئاسة الوالي الذي يولي أهمية كبيرة لملف العقار.

وحظي 48 ملفاً على الموافقة، فيما تم تاجيل 10 ملفات لأسباب تقنية.

جاء هذا بعد عملية التطهير التي باشرتها المصالح المحلية، بمرافقة مصالح المديرية العامة. خاصة بعد عقد الملتقى الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة للأملاك الوطنية. والذي حضرته 40 ولاية ممثلة بالمدراء الولائيين لأملاك الدولة. والمدراء الولائيين للديوان الوطني للاراضي الفلاحية. إذ تمثلت التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء في مجموعة من التسهيلات تتعلق بمعالجة الملفات.

وفي السياق ذاته، صرّح المدير بخصوص ملفات إعادة هيكلة المزارع النموذجية التي توجد على مستوى ولاية أم البواقي، وقدّر عددها بـ 8 وحدات فلاحية.

كما تم تسليم 3 عقود امتياز خاصة بالوحدات الفلاحية للإنتاج، التي تم إنجازها لتمكين الوحدات من الانطلاق في تجسيد مخططاتهم الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقود هي الأولى الصادرة في هذا الإطار وطنيا، موزعة كالتالي: