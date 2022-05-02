قناة النهار “أم الخير : “الناس قالولي فكرتينا بصابونجي بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2022 - 14:16 بنت البلاد شارك غرِّد أرسل 47 0 “أم الخير : “الناس قالولي فكرتينا بصابونجي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Pg57s اقرأ أيضا كونك خفيف: أمال كانت شاطرة وربحت 5000دج بصحتها قناة النهار 15 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين" ومنشطة الأخبار في النهار "حنان خوجة" : شربة السردين بالدرسة وميني كيك قناة النهار 19 أفريل مهن رمضان: صناعة العصائر الطبيعية و"الشاربات".. مهنة رائجة في رمضان قناة النهار 17 أفريل منابر السلام : الإيمان..سكينة يبارزك عليها أبناء الملوك قناة النهار 17 أفريل علاش عليا2 / يجي واحد يقولك أتصوّر معايا كاشما كان أنا معروف🤣🤣واش دير ؟ !! قناة النهار 26 أفريل الطاكسي المربوح / المشاركين تاع اليوم من تلمسان كان عندهم الزهر وربحو 14000 دج قناة النهار 28 أفريل أم الخير بنت البلاد: أنا نعرف قدراتي وما نحللش باش نلعب الأدوار قناة النهار 22 أفريل مهن رمضان: خياطة الألبسة التقليدية.. حرفة يهواها عبد الوهاب قناة النهار 15 أفريل علاش عليا 2/ السيّد جايز قالو الفيستا تاعك سرقتهالي من النشير .. مافهم فيها والووو قناة النهار 12 أفريل "إلياس نشام: يبكي بحرقة بعد مشاهدة صوره رفقة الراحل "فريد الروكور قناة النهار 15 أفريل