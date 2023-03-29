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قناة النهار

أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق

بقلم قناة النهار
أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/PJXwK
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