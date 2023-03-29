قناة النهار أم الخير: تجربتي في بنت البلاد كانت بمثابة تحدي ومن الصعب تعويض الشخصية في نصف الطريق بقلم قناة النهار نشر في 29 مارس 2023 - 02:01 برامح النهار في رمضان شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/PJXwK برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات بوهران قناة النهار 27 مارس هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر قناة النهار 18 مارس آخر التحضيرات قبل إعلان علامة "فيات" عن موديلاتها وأسعار سياراتها بفندق شيراطون قناة النهار 19 مارس صريح جدا: هذا هو سند المرأة الحقيقي في نظر الجزائريات .. قناة النهار 13 مارس النفس والصيام / جهاد النفس قناة النهار 28 مارس Inspecteur كمال | EPISODE 01 | الحلقة 01 قناة النهار 23 مارس الإعجاز العلمي في القرآن: الخلايا الجذعية وعلاقتها بالصيام قناة النهار 27 مارس أمون تالنس يغني للمرحوم عاقيل ويبدع بأغنية histoire قديمة عاودت حياة قناة النهار 27 مارس رجال صدقوا : أسد الله الغالب..علي بن أبي طالب قناة النهار 26 مارس طالع هابط: النوي يرد على وزير الصناعة ويكشف عن خسارة بالملايير لأطنان من القمح والشعير قناة النهار 09 مارس