أم تعيش مرارة الفقر ومرض أبنائها الـ 4 المعاقين بتلمسان

المجتمع
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أم تعيش مرارة الفقر ومرض أبنائها الـ 4 المعاقين بتلمسان
بقلم أمينة ج

تعاني عائلة من ولاية تلمسان، من ظروف اجتماعية جد مزرية، وما زاد الأمر تعقيدا أن الأبناء كلهم معاقين.

ويتكفل بالابناء والدتهم التي بالرغم من مرضها وكبر سنها، إلا أنها لم تتخلى عن فلذات أكبادها حيث وفرت لهم الرعاية بقدر المستطاع.
وقالت الوالدة، أنها تعيش في ظروف كارثية حيث يساعدها ابنها المعافي في رعاية أخوته المعاقين، لكن الأخير أنه لم يستطع دفع التكاليف الباهضة التي تستلزمها رعاية إخوته لكونه عاطل عن العامل.
وناشدت الام السلطات المعنية من أجل مساعدتها وتقديمها منحة من أجل التكفل بأبنائها المعاقين لأنها في أمس الحاجة إليها.


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