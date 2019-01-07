أم تقتل رضيعها صاحب 3 أشهر خنقا باستعمال «المخدة» !

زوجها يتواجد داخل السجن في بسكرة وقالت إنها عانت ضغوطات كبيرة

أمر، أمس، قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، بإيداع شابة عمرها 20 سنة رهن الحبس لاستكمال التحقيق، بعد متابعتها بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجريمة التي راح ضحيتها ابنها الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر فقط.

وعلمت «النهار» أن المتهمة تورطت في قتل ابنها الرضيع خنقا داخل مسكن العائلة بأحد أحياء عاصمة الولاية، لتتقدم من مصالح الشرطة قصد التبليغ عن فعلتها حاملة في يدها ابنها الضحية.

لتقوم عناصر الضبطية القضائية بمباشرة التحريات مع الأم المتهمة التي اعترفت بخنق فلذة كبدها بوسادة النوم، مما تسبب في توقفه عن التنفس بعض الوقت مع ظهور أعراض غير طبيعية وبرودة جسمه، حيث اعتقدت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

الأمر الذي دفعها للتوجه نحو الشرطة قصد التبليغ عن الحادثة، ليتم الإسراع بتحويل الضحية نحو المستشفى وعرضه على الطبيب الذي أكد أن الرضيع لا يزال على قيد الحياة، لكن خطورة حالته انتهت بوفاته في المستشفى رغم محاولات إنقاذه.

وأثناء التحقيق مع والدته، كشفت قيامها بالجرم نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية لاحقتها منذ أشهر، على خلفية دخول زوجها للسجن، فيما خضعت جثة الضحية للتشريح قصد تحديد ملابسات الوفاة.