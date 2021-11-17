أم فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة

انا سيدة متزوجة وشاء القدر أن أرزق بفتاة واحدة حيث واجهتني بعض الصعاب لأنجب مرة ثانية، فإعتبرتها حياتي. كما أنني فضلتها حتى على والدها وصرت أمنعه من التدخّل فيها .

لقد كبرت الفتاة ونحن على ذات الحال، وبذلك أبرر كل أفعالها و أخطائها كما أعترف أنني بالغت في ذلك حيث خسرتها. فابنتي وبسبب الحرية الزائدة التي أعطيتها لها قد أصبحت اليوم وهي في سن العشرين لا تحترمني.

كما أن بوادر الطيش بادية عليها حيث أهملت دراستها اليوم وبذلك تصاحب رفقاء لا أعلم لهم أصل . كما أنها ترتدي لباساً غير لائق، وتدخل وتخرج دون أن أدري إلى أين لا بل ليس لي حتى الحق في السؤال.

أم فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني

أنا جد مقهورة وأنا أرى فلذة كبدي في طريق الانحراف دون أن أفعل شيء، لكن أنا أعلم بأنها لا تملك من الحيلة ما يكفي لتخرج من هذه التجارب.حيث الكل الآن يعاتبني ويرجع اللوم علي فانا من أفرط في تدليلها. فكيف أتصرف معا دون أن أزيد الطين بلة وأنجيها من الدخول في نفق مظلم؟

الرد:

أختاه، تتحملين مسؤولية تركك الحبل على الغالب في حق إبنة ستحاسبين على تصرفاتها وكل ما تقترفه من زلّات. أفهم حيرتك التي أتت مـتأخّرة، لكن أخبرك أنه وبنفس الحماسة التّي بنيت بها غطرسة هذه الفتاة.

يمكنك إستعادتها والسموّ بأخلاقها من خلال التقرب منها اللّبنة الصالحة. لازالت موجودة لدى هذه الفتاة، حيث أنك أكدت في مكالمتك أنها قليلة الحيلة ولا تقوى على مجابهة الصعاب،

عليك أن تضربي بيد من حديد كل محاولة لإبنتك في التمرد والخروج عن سلطتك أنت ووالدها، وعليك أن تفهميها بأنك تغيرت ومن أنّك أبدا لن تعودي كما كنت في السابق الفرحة المرحبة بكل تصرف غير لائق .

ما تمرين به من تجربة ليعدّ رسالة لكل الأمهات مثلك ممن تحسبن أن الدلال والإفراط فيه هو من سيجعل أبناءنا وتحديدا بناتنا في قمة الأدب والأخلاق.

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