أم لثلاثة أطفال تضرب محامية داخل مكتبها بعد العثور على رسائل عاطفية في هاتف زوجها!

المعتدية ركلت الضحية ولكمتها ثم جرّتها من شعرها

أقدمت، يوم الخميس المنصرم، سيدة متزوجة على اقتحام مكتب محامية معتمدة لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، والاعتداء عليها لكما وركلا وصفعا وسحلا من شعرها على بلاط المكتب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت بعدما اكتشفت ربة بيت وهي أم لثلاثة أطفال، وجود علاقة عاطفية بين المحامية وزوجها، بعد العثور في هاتف هذا الأخير على رسائل نصية قصيرة عاطفية كتبتها المحامية، ولسوء حظ المحامية وزوج المرأة فإن تلك الرسائل بقيت محفوظة على ذاكرة هاتف هذا الأخير، إلى أن عثرت عليها الزوجة، وتثور ثائرتها لتقرر الدفاع عن زوجها بطريقتها الخاصة.

ومباشرة بعد وقوع حادثة الاعتداء، سارعت أمينة مكتب المحامية بمساعدة أحد الزبائن إلى التدخل لإنقاذها وتخليصها من بين يدي الزوجة الثائرة، قبل طلب النجدة من مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية، التي أرسلت عناصر أقرب دورية من موقع الحادث للتحقيق واتخاذ الإجراءات المطلوبة، بنقل السيدة إلى مصالح الأمن الحضري المختص إقليميا، حيث حرر لها محضر سماع عن تهمة الضرب والجرح العمدي، في انتظار إحالة الملف والأطراف المعنية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.