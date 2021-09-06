أم لثلاثة معاقين ذهنيا تقتل ابنها الأصغر بـ”مهراس” في “بازر سكرة” بسطيف!

معاناتها من الفقر ووضعية فلذات كبدها تسببا لها في اضطرابات نفسية

اهتز، أمس، سكان بلدية “بازر سكرة” في سطيف، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها مراهق يبلغ من العمر 16 سنة، بعدما تلقى ضربة على رأسه بأداة طحن تقليدية “مهراس” من طرف أمه.

الحادثة وقعت في حدود الساعة الرابعة عشرة بعد الزوال بقرية “لمعايز” الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 78، عندما كانت الأم برفقة ثلاثة أبنائها، كلهم يعانون من أمراض نفسية وعقلية، في المنزل العائلي، الأمر الذي زاد من معاناة والدتهم، وعدم قدرتها على التكفل بهم بسبب الوضعية الصحية المتدهورة لأبنائها، ومما زاد الأمر سوءًا، الوضعية الاجتماعية المزرية والحالة السكنية التي يعيشون فيها، مما أفقد الأم صوابها وجعلها لا تقدر على تحمل كل هذه المعاناة، إلى درجة أنها أصحبت تعاني هي كذلك من اضطرابات نفسية.

وحسب معلومات متطابقة، فقد حملت والدة الضحية “المهراس” ووجهت ضربة لابنها الصغير البالغ من العمر 16 سنة، مما تسبب له في كسر على مستوى الجمجمة وجرح غائر، ثم تركته يسبح في بركة من الدماء، حيث تدخل بعض الجيران وتم إخطار مصالح الدرك الوطني، الذين تنقلوا إلى مسرح الحادثة برفقة الفرقة التقنية، أين تمت المعاينة الميدانية وجثة الضحية، وأخذ كل الأدلة والقرائن وشهادات الجيران التي تدين الفاعلة، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة إلى مستشفى “صروب خثير” بالعلمة، مع توقيف الفاعلة للتحقيق معها في ملابسات القضية التي تركت الكثير من الحزن والأسى في نفوس أهل القرية.