أم لـ3 توائم تدعو والي وهران والجهات الوصية لإعانتها

وضعت منتصف شهر جانفي الماضي، سيدة من وهران، 3 توائم عن طريق ولادة قيصرية بعيادة نواري فضيلة المتخصصة.

واستدعى الوضع الصحي لأم التوائم “2 ذكور وانثى”، وابقاءها تحت الرعاية الطبية لأكثر من 10 أيام.

محمد، منصور وليليا بقدر سعادة والدتهم بهذه النعمة الالاهية، حمدت الله تعالى على احاطتهم بالرعاية، إلى أن وضعتهم، لكنها بالمقابل قلقة على مصيرهم في ظل محدودية امكانياتها المادية وزوجها لحسن التكفل بهم.

خصوصا أمام عدم إمتلاك العائلة، لمسكن لائق يأويهم.

وتعاني والدة التوائم الثلاثة، بالإضافة إلى طفلة أخرى تبلغ العامين من العمر، وزوجها البطال، أوضاعا اجتماعية مزرية بشقة عائلتها التي لا تسع حتى أفرادها السبعة.

وتعيش العائلة، بمدخول عبارة عن منحة تقاعد والد الزوجة، والتي لا تتعدى الـ16 ألف دج.

وأثقل كاهل العائلة، مصاريف توفير الحفاظات للتوائم الثلاثة، بالإضافة إلى الحليب وكافة مستلزمات الرضع، دون الحديث عن أعباء علاجهم وعلاج والدتهم التي تعاني من فقر في الدم.

ووجهت والدة التوائم وعائلتها نداء استعطاف للجهات الوصية، وعلى رأسها والي وهران، الالتفات اليهم بعين الرحمة لمد لهم يد العون والمساعدة لرعايتهم في أحسن الظروف.