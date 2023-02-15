أم لـ7 أبناء تُنجب 5 آخرين ببطن واحدة في حالة نادرة

أنجبت سيدة بولندية، لها 7 أبناء، 5 توائم جدد، في حالة نادرة لتصبح اما لـ12 طفلا أكبرهم يبلغ من العمر 12 سنة.

وأكدت الأم، الثلاثاء، أنّها تشعر “بتحسّن أكثر مما كانت تتوقع” بعد هذا الحمل.

وأنجبت البولندية دومينيكا كلارك التي لها 7 أبناء تراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً، 5 أطفال الأحد.

وقالت للصحفيين: “كنت مع زوجي نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد”.

وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفسي.

واختار الوالدان للأطفال، وهم 3 فتيات وصبيان، أسماء أريانا ديزي وتشارلز باتريك وإليزابيث ماي وإيفانجلين روز وهنري جيمس.

ووصفت كلارك حملها بالـ”معجزة” لأن فرصة إنجابها 5 أطفال كانت بحسب المستشفى واحد على 52 مليون.

وقالت الأم: “كوني عالمة رياضيات، أحب هذا النوع من الإحصاءات. كانت فرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير من إنجابنا هذا العدد من الأطفال”.