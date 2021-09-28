أم وأبنائها الخمسة ضحايا نصب في عملية “حرقة”

تعرض مجموعة من “الحراقة” إلى عملية نصب وإحتيال من طرف شبكة إجرامية مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر.بعد شكوى تقدم بها 6 ضحايا من بين 16 شخصا كانوا يخططون للإبحار السري منهم أم وأبنائها الخمسة.

الشبكة الإجرامية أوهمت الحراقة بإمكانية نقلهم إلى الضفة الأخرى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و70مليون سنتيم لشخص الواحد. إلا أنه و بعد تسلم المبالغ المالية المتفق عليها و التي قدرت بـ 705 مليون سنتيم في مجملها، (الخاصة بست ضحايا). تم توزع الضحايا على ثلاثة شقق بحي صلامندر و ريزانفيل بوسط المدينة أين مكثوا فيها 15 يوما.بحيث كانت في كل مرة تًؤجل الرحلة بحجة سوء الأحوال الجوية، وعند طلب الضحايا استرجاع مبالغهم المالية رفض إرجاعها لهم، بحجة صرفها في إقتناء عتاد الإبحار.

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