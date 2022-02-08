أم وأب الطفل ريان.. هذا ما فعله قبل وقوعه وآخر كلمة خرجت من فمه !

روت والدة الطفل المغربي الراحل ريان، السيدة وسيمة خرشيش، تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه في البئر. كما قصت خرشيش آخر حوار الذي دار بينهما.

وقالت الأم في تصريحات صحفية، إن ريان طلب منها قبل الواقعة أن يتناول الطعام مع العائلة. حيث كان يحس بالجوع رغم تناوله الطعام لوحده. كما صرحت “آخر مرة جاء لعندي وقال لي إنه لم يشبع ويريد أن يتناول الطعام معنا، وفعلا أكل معنا”.

وتابعت الأم سرد ما جرى بتأثر، أنه بعد ذلك اشترى الحلوى وقسمها بين أخته وأخيه، وكانت تلك آخر مرة رأته فيها. لتكتشف غيابه لاحقا وتبدأ رحلة البحث عنه.

وفي وقت سابق، كشف والد الطفل المغربي عن آخر كلمات قالها نجله داخل البئر، أثناء محاولات إنقاذه، قائلا إن ريان كان يبكي. وآخر ما قاله بصوت ضعيف: “طلعوني طلعوني”. كما أشار إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، وعندما عاد من الصلاة لم يجده، بحسب موقع “شوف تي في” المحلي.

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وسقط خبر وفاة الطفل ريان المغربي، ابن مدينة شفشاون، كالصاعقة على مختلف فئات العالم مهما كانت درجتهم. كما راح الكل من عديد الدول كبير وصغير، رئيس كان أو داعي اسلامي ينعي والديه بوفاته

في حين، نعى الجزائريون على غرار، أشخاص من مختلف جنسيات العالم، في وفاة الطفل ريان الذي كسر قلوب الملايين.

وتمكنت فرقة الانقاذ في المغرب، من إخراج الطفل ريان، الذي سقط في بئر ضيق عمقه 60 متر في إقليم شفشاون. وقد أعلن الديوان الملكية المغربي وفاة ريان مباشرة بعد انتشاله من البئر الذي قبع فيه 5 أيام.

كما تعمدت السلطات المغربية عدم اعلان وفاته الى غاية اخراجه من البئر ونقله في سيارة اسعاف بعيدا عن مكان الواقعة تفاديا لأي انزلاقات. على اعتبار ان عدد كبير من المواطنين كانوا في انتظار اخراجه.