أم وإبنتها تسرقان 580 مليونا ومجوهرات من مسكن جارهما بوهران!

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من توقيف إمرأتين تورطتا في سرقة من داخل مسكن.

وقامت السيدتان واللتان تبلغان من العمر 24 و55 سنة، بسرقة مبلغ 332 مليون ومجوهرات من داخل المسكن، بإستعمال مفاتيح مصطنعة.

وتمت العملية النوعية في ظرف قياسي، استغلالا لشكوى الضحية، والتي تفيد بتعرض منزله أثناء غيابه للسطو.

أين تم الإستيلاء على مبلغ 580 مليون سنتيم من خزانة فولاذية.

وصرح الضحية، بأن كل شكوكه تحوم حول جارتين له ويتعلق الأمر بأم وإبنتها.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ، بعد تأكد تورط المشتبه فيهما، أسفرت عن الإيقاع بهما.

وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم تفتيش مسكن المتورطتين وضبط مبلغ مالي قدر بـ332 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر، وهاتف نقال من نوع أيفون 12 برو ماكس، تم شراؤه من المبلغ المسروق.