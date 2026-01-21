أم البواقي.. وفاة طفل متسمّمًا بالغاز المنبعث من موقد طهي بسوق نعمان

لقي طفل حتفه، اليوم، متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، ببلدية أولاد زواي دائرة سوق نعمان ولاية أم البواقي.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت وحدات تابعة لها على الساعة 19:36 من أجل إسعاف شخص متسمم بغاز أحـادي أكسيد الكربـون المنبعث من موقد طهي.

الحادث وقع على مستوى المكان المسمى قرية غضبان، بلدية أولاد زواي. وخلّف وفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة، تم نقلـه إلى مصلحـة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.