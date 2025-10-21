أم البواقي .. الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمخدرات والمهلوسات بعين فكرون

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلة في الفرقة الإقليمية بعين فكرون، من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع توقيف 4 أشخاص.

العملية نفِّذت بناءً على معلومات مؤكدة واردة إلى المصالح ذاتها مفادها وجود شبكة إجرامية منظَّمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تتخذ مستودعًا بأحد المنازل ببلدية عين فكرون لتخزين هذه السموم.ذ

على إثرها، تم استصدار إذن بالتفتيش موجه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتشكيل دورية من طرف وحدات المجموعة. والتنقل إلى المسكن محل المعلومة. بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، تم تفتيشه تفتيشا أمنيا دقيقا.

وهناك، تم حجز 6340 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 130 قرصًا من المخدرات الصلبة (إكستازي)، و1100 غرام من الكيف المعالج، و5 غرامات مخدرات صلبة (كوكايين).

كما أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 200.000 دينار (20 مليون سنتيم) من عائدات المتاجرة بالمخدرات، وسلاح ناري تقليدي الصنع من نوع “بوكاري”، وخراطيش عيار 12 ملم.

وهذا إلى جانب ضبط مسدس “ريفولفار 6 ملم”، وأسلحة بيضاء مختلفة، وهواتف نقالة. مع توقيف 4 أشخاص.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة. مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.